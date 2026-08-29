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La Juve? Non fa più paura e non attrae più. E Kessie le ha detto no

La Vecchia Signora fatica a ritrovare gli antichi splendori

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Agosto 2026
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Pixabay

Spalletti? Ha perso l”occasione per stare zitto.Kolo Muaniè bravo a giocare in ripartenza, mentre Conceiçao sa saltare l’uomo ma non riesce ad essere concreto. Carnevali e Massara sono persone che capiscono di calcio, sanno che la squadra va modificata, ma ci vuole tempo. È una Juve che è costruita male ma che potrà ambire al quarto posto se arriverà il centrocampista giusto”.

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Immagine da Chatgpt


Così il grande calciofilo Luciano Moggi ha commentato le dichiarazioni di mister Luciano Spalletti, rilasciate lo scorso weekend, dopo il debutto in campionato della Juve. Intanto, a quanto pare, il matrimonio tra la Juventus e Franck Kessié è saltato. Per dirla alla Moggi la Vecchia Signora non fa più paura, e’ timorosa e non attrae più.

Stefano Mauri

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Juve Kesdie Kessie Luciano Moggi
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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