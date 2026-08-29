La Juve? Non fa più paura e non attrae più. E Kessie le ha detto no

“Spalletti? Ha perso l”occasione per stare zitto.Kolo Muaniè bravo a giocare in ripartenza, mentre Conceiçao sa saltare l’uomo ma non riesce ad essere concreto. Carnevali e Massara sono persone che capiscono di calcio, sanno che la squadra va modificata, ma ci vuole tempo. È una Juve che è costruita male ma che potrà ambire al quarto posto se arriverà il centrocampista giusto”.
Così il grande calciofilo Luciano Moggi ha commentato le dichiarazioni di mister Luciano Spalletti, rilasciate lo scorso weekend, dopo il debutto in campionato della Juve. Intanto, a quanto pare, il matrimonio tra la Juventus e Franck Kessié è saltato. Per dirla alla Moggi la Vecchia Signora non fa più paura, e’ timorosa e non attrae più.
Stefano Mauri
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