Emma Marrone piace per la sua musica vera che resta e perché è rimasta una persona normale, una di noi

Prima Emma Marrone ha conquistato, con un discorso da brividi, il cuore degli invitati (e non solo) al matrimonio del fratello Francesco, celebrato mercoledì 17 giugno in Puglia, quando ha sposato la compagna Maria Elisa Pellegrino
Poi la sorpresa popdance, per Emma Marrone, sorpresa e felice, mentre fa la spesa in un supermercato e in radio passa il remix del suo brano, tornato alla grande, “L’amore non mi basta”. Quindi, la cantante e’ stata vista, fuori dal cancello di casa, senza chiavi, davanti al citofono, in attesa di una risposta, o, meglio ancora, che qualcuno le aprisse. Ovviamente tutto è finito sui social, senza filtri, accendendo i followers di Emma, artista famosa, rimasta una persona normale, una di noi. e questo è la sua forza.
Stefano Mauri