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Emma Marrone piace per la sua musica vera che resta e perché è rimasta una persona normale, una di noi

L’artista salentina è una ragazza alla mano, sincera, bella, diretta e senza filtri. Come le sue canzoni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Agosto 2026
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Foto da una video postato sui social da Emma

Prima Emma Marrone ha conquistato, con un discorso da brividi,  il cuore degli invitati (e non solo) al matrimonio del fratello Francesco, celebrato mercoledì 17 giugno in Puglia, quando ha sposato la compagna Maria Elisa Pellegrinoblank

Poi la sorpresa popdance, per Emma Marrone, sorpresa e felice, mentre fa la spesa in un supermercato e in radio passa il remix del suo brano, tornato alla grande,  “L’amore non mi basta”. Quindi, la cantante e’ stata vista, fuori dal cancello di casa, senza chiavi, davanti al citofono, in attesa di una risposta, o, meglio ancora, che qualcuno le aprisse. Ovviamente tutto è finito sui social, senza filtri, accendendo i followers di Emma, artista famosa, rimasta una persona normale, una di noi. e questo è la sua forza.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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