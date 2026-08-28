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Va tutto bene tra Fedez e Giulia Honegger, la coppia più dolce del momento

I due si godono alla grande Edoardo Lupo, il loro primo figlio

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Eh già, Fedez e Giulia Honegger appaiono sempre più affiatati e sereni. Lo confermano le ultime foto pubblicate dal rapper via social, dove si vedono la coppia in vacanza estive e i primi momenti di vita insieme al piccolo Edoardo Lupo, il primo figlio del rapper e della sua nuova compagna, nato da poco più di un mese.

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Foto da Instagram

E dopo il ricovero ospedaliero dello scorso mese, adesso il rapper sta molto meglio e, per fissare, a modo suo il momento, il rapper come colonna sonora e  didascalia del post ha messo la frase: Ti vorrei dire che va tutto bene”citando il testo del suo brano Ti vorrei dire, del nel 2011.

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Foto da Instagram
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Foto da Instagram

Sì … Giulia e Fedez, insieme stanno benissimo. E sono dolcissimi.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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