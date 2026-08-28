Va tutto bene tra Fedez e Giulia Honegger, la coppia più dolce del momento

Eh già, Fedez e Giulia Honegger appaiono sempre più affiatati e sereni. Lo confermano le ultime foto pubblicate dal rapper via social, dove si vedono la coppia in vacanza estive e i primi momenti di vita insieme al piccolo Edoardo Lupo, il primo figlio del rapper e della sua nuova compagna, nato da poco più di un mese.

E dopo il ricovero ospedaliero dello scorso mese, adesso il rapper sta molto meglio e, per fissare, a modo suo il momento, il rapper come colonna sonora e didascalia del post ha messo la frase: “Ti vorrei dire che va tutto bene”, citando il testo del suo brano Ti vorrei dire, del nel 2011.

Sì … Giulia e Fedez, insieme stanno benissimo. E sono dolcissimi.

Stefano Mauri