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Elena Barolo, via social, firmandosi La Barolessa, firma poesie: belle e riflessive, che meriterebbero un libro

Bella, fuori da coro, sensualmalinconica, l'ex Velina meriterebbe maggiore spazio in TV, no?

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Agosto 2026
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Nelle scorse settimane, come aveva sottolineato, a suo tempo, la redazione On Line di Leggo, via social,  Elena Barolo: bellissima, mai banale, divertente, spensierata, ma anche sensualmalinconica, profonda (scrive poesie, firmandosi La Barolessa, squarcianti, e dovrebbe raccoglierle in un libro, poichè fanno riflettere), sul bagnasciuga, favolosa e sensualissima, attraverso una maglietta bianca e bagnata, aveva manifestato la sua passione, artistica, per le canzoni di Achille Lauro, con una dedica, specialissima, appunto stampata sulla T Shirt.

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Foto da Instagram

E ovviamente non è passata inosservata la dedica. A modo suo, Elena Barolo: con i suoi scatti, è bellezza e comunica emozioni, quindi sì… è il bello dei social. E l’ex Velina meriterebbe maggior spazio in televisione: sa comunicare ed è fuori dal coro.

 

Stefano Mauri

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Elena Barolo la Barolessa
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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