Elena Barolo, via social, firmandosi La Barolessa, firma poesie: belle e riflessive, che meriterebbero un libro

Nelle scorse settimane, come aveva sottolineato, a suo tempo, la redazione On Line di Leggo, via social, Elena Barolo: bellissima, mai banale, divertente, spensierata, ma anche sensualmalinconica, profonda (scrive poesie, firmandosi La Barolessa, squarcianti, e dovrebbe raccoglierle in un libro, poichè fanno riflettere), sul bagnasciuga, favolosa e sensualissima, attraverso una maglietta bianca e bagnata, aveva manifestato la sua passione, artistica, per le canzoni di Achille Lauro, con una dedica, specialissima, appunto stampata sulla T Shirt.

E ovviamente non è passata inosservata la dedica. A modo suo, Elena Barolo: con i suoi scatti, è bellezza e comunica emozioni, quindi sì… è il bello dei social. E l’ex Velina meriterebbe maggior spazio in televisione: sa comunicare ed è fuori dal coro.

Stefano Mauri