Emma Marrone e il discorso, commovente e pieno d’amore, alle nozze del fratello Checco

Più o meno a sorpresa, nei giorni scorsi, Emma Marrone è apparsa via social, in un video dove parla al matrimonio del fratello Francesco. Ah … il filmato, pubblicato recentemente, si riferisce alle nozze del fratello Checco, con Maria Elisa e risalgono allo scorso 17 giugno.
Ecco, il discorso della emozionatissima, per l’occasione, Emma Marrone: “Noi non abbiamo scelto di essere fratelli. Noi ci siamo ritrovati figli dei nostri genitori. II rapporto che abbiamo costruito nella nostra vita, lo abbiamo deciso noi fin da piccoli”. lo vi vorrei dire grazie per questo sogno che ci state facendo vivere. Ci saranno degli alti, dei bassi, come in tutte le grandi storie d’amore. Non fate entrare il chiacchiericcio, non permettete mai agli altri di far parlare di voi anche perché se mai dovesse succedere, ci sono io, il vostro cane da guardia. Vi amo, auguri”,
Stefano Mauri