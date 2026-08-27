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Emma Marrone e il discorso, commovente e pieno d’amore, alle nozze del fratello Checco

Vera, diretta, appassionata come sempre, la Regina del Pop, non è mai banale...

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Agosto 2026
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Più o meno a sorpresa, nei giorni scorsi, Emma Marrone è apparsa via social, in un video dove parla al matrimonio del fratello Francesco. Ah … il filmato, pubblicato recentemente, si riferisce alle nozze del fratello Checco, con Maria Elisa e risalgono allo scorso 17 giugno.

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Ecco, il discorso della emozionatissima, per l’occasione, Emma Marrone: “Noi non abbiamo scelto di essere fratelli. Noi ci siamo ritrovati figli dei nostri genitori. II rapporto che abbiamo costruito nella nostra vita, lo abbiamo deciso noi fin da piccoli”. lo vi vorrei dire grazie per questo sogno che ci state facendo vivere. Ci saranno degli alti, dei bassi, come in tutte le grandi storie d’amore. Non fate entrare il chiacchiericcio, non permettete mai agli altri di far parlare di voi anche perché se mai dovesse succedere, ci sono io, il vostro cane da guardia. Vi amo, auguri”,

 

Stefano Mauri

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Checco Emma emma marrone
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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