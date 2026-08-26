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Ma quale crisi, Elodie e Franceska Nuredini: belle e appassionate, si stanno godendo, insieme, la magia di Ibiza

Le due ragazze: belle, libere e innamorate sono tra le coppie più belle di questa calda estate

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Come ha scritto Fanpage, ripreso da Dagospia, negli ultimi giorni si era parlato molto di una presunta crisi tra Elodie e Franceska Nuredini ma è stata la cantante a smentire ogni tipo di pettegolezzo con un album dedicato alle vacanze scatenate a Ibiza delle due ragazze, belle e innamorate insieme.

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Foto da Instagram

Quindi ribadiamolo: Elodie e la ballerina Franceska Nuredini si stanno godendo gli ultimi scampoli della loro appassionata estate nella più magica isola delle Baleari. E le,due artiste hanno pure passato, in quel di Ibiza, una bellissima serata al ristorante dell’imprenditore cremasco, Matteo Martelli, “A mi manera”, uno dei locali più gettonati dell’isola.

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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