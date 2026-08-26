Ma quale crisi, Elodie e Franceska Nuredini: belle e appassionate, si stanno godendo, insieme, la magia di Ibiza

Come ha scritto Fanpage, ripreso da Dagospia, negli ultimi giorni si era parlato molto di una presunta crisi tra Elodie e Franceska Nuredini ma è stata la cantante a smentire ogni tipo di pettegolezzo con un album dedicato alle vacanze scatenate a Ibiza delle due ragazze, belle e innamorate insieme.
Quindi ribadiamolo: Elodie e la ballerina Franceska Nuredini si stanno godendo gli ultimi scampoli della loro appassionata estate nella più magica isola delle Baleari. E le,due artiste hanno pure passato, in quel di Ibiza, una bellissima serata al ristorante dell’imprenditore cremasco, Matteo Martelli, “A mi manera”, uno dei locali più gettonati dell’isola.
Stefano Mauri
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