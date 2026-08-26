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Chiara Ferragni: “Non darò’ più in mano la mia serenità a una persona”. E con Jose’ Hernandez l’amore va a gonfie vele

Grande momento per l’imprenditrice cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto da Instagram

Via Instagram, dialogando come spesso le accade con chi la segue, Chiara Ferragni bella, innamorata di Jose’ Hernandez e in vacanza con lui in Perù’, si è lasciata andare, ripresa pure dalla versione On Line della Gazzetta dello Sport, alle seguenti riflessioni: “Mai più nella vita darò in mano la mia serenità ad altre persone.

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Foto da Instagram

Una storia sana ti migliora la vita ma la tua felicità non deve esserne dipendente”, ha proseguito la 39enne, da circa otto mesi legata a Josè Hernandez, conosciuto sul finire del 2025 durante un viaggio in Colombia: “Finalmente mi sento in pace con me stessa e cerco di accettarmi per quello che sono, volendo sempre migliorarmi ma capendo che sono abbastanza anche così.

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Foto da Instagram

Trovare la luce quando ti senti in un tunnel buio è il lavoro più difficile ma ti cambia la vita”. Ha concluso l’imprenditrice cremonese.


Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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