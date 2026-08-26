Chiara Ferragni: “Non darò’ più in mano la mia serenità a una persona”. E con Jose’ Hernandez l’amore va a gonfie vele

Via Instagram, dialogando come spesso le accade con chi la segue, Chiara Ferragni bella, innamorata di Jose’ Hernandez e in vacanza con lui in Perù’, si è lasciata andare, ripresa pure dalla versione On Line della Gazzetta dello Sport, alle seguenti riflessioni: “Mai più nella vita darò in mano la mia serenità ad altre persone.
Una storia sana ti migliora la vita ma la tua felicità non deve esserne dipendente”, ha proseguito la 39enne, da circa otto mesi legata a Josè Hernandez, conosciuto sul finire del 2025 durante un viaggio in Colombia: “Finalmente mi sento in pace con me stessa e cerco di accettarmi per quello che sono, volendo sempre migliorarmi ma capendo che sono abbastanza anche così.
Trovare la luce quando ti senti in un tunnel buio è il lavoro più difficile ma ti cambia la vita”. Ha concluso l’imprenditrice cremonese.
Stefano Mauri