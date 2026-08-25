L’Amore non mi basta di Emma Marrone e’ la canzone che cantiamo tutti

Il fantasista della Roma Dybala, tra i protagonisti del video musicale dello scorso inverno, abbinato alla canzone di Emma Marrone “L’amore non mi basta”, Hit tornata protagonista ovunque (e richiestissima appunto grazie al football), alla cantautrice salentina ha regalato la sua maglia.
E sicuramente Emma Marrone, il prossimo 9 settembre, al suo concerto all’Ippodromo di San Siro a Milano, canterà il suo immortale, senza tempo, brano. Scommettiamo?
Ah “L’Amore non mi basta” e’ Doppio Platino: Chapeau!
Stefano Mauri
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