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L’Amore non mi basta di Emma Marrone e’ la canzone che cantiamo tutti

Doppio Disco di Platino per il brano della Regina del Pop

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Agosto 2026
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Il fantasista della Roma Dybala, tra i protagonisti del video musicale dello scorso inverno, abbinato alla canzone di Emma Marrone “L’amore non mi basta”, Hit tornata protagonista ovunque (e richiestissima appunto grazie al football), alla cantautrice salentina ha regalato la sua maglia.
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E sicuramente Emma Marrone, il prossimo 9 settembre, al suo concerto all’Ippodromo di San Siro a Milano, canterà il suo immortale, senza tempo, brano. Scommettiamo?

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Ah “L’Amore non mi basta” e’ Doppio Platino: Chapeau!

Stefano Mauri

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Emma emma marrone L’Amore non mi basta
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri25 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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