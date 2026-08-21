Emma Marrone si da’ i voti, ironica e intelligente come sempre. E si merita il massimo con lode

Ospite di Cena Crudele, il format web di Cecilia Cantarano, Emma Marrone, ironica, diretta e disponibile, si è messa in gioco rispondendo a una serie di domande sulla sua vita e assegnandosi un voto in diversi ambiti.



E come sottolineato dalla versione On Line di Vanity Fair, come amica (voto 12) e cantante (voto 9), le è stato facile attribuirsi un giudizio, ma Emma Marrone ha faticato un po’ di più a valutarsi come partner. “Che ca**o ne so, non ho un fidanzato dal ’97”, scherza. Poi, quando Cecilia Cantarano le ha chiesto da quanto tempo sia effettivamente single, risponde: “Da 10 anni, perciò sto così bene. è una persona che mi fa stare bene o sto bene da sola. A me piace flirtare, so essere brava. Dipende da chi c’è dall’altra parte. Se uno mi piace tanto tanto divento una cretina, ma non sono brava nelle relazioni sentimentali”.

Emma, parlando del suo corpo, rivela tutta la sicurezza conquistata negli anni: “Esteticamente mi do 10, sono una figa. Se mi guardo allo specchio, so tutto quello che ho passato e vedo il mio corpo, dico ammazza che bella ragazza. Per quanto riguarda il fascino. Sono da 6.5, mi manca quell’aspetto”

Stefano Mauri