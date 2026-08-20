Chiara Ferragni e Jose’ Hernandez innamoratissimi e coppia gourmet in Peru’

Eh già, come ha riportato la versione On Line del magazine Vanity Fair, l’amore tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez va alla grande. Lo dimostrano le foto e i video che raccontano le loro vacanze fatte di tante momenti romantici, scatti, condivisi dall’imprenditrice digitale di Cremona, partiti da Ibiza per arrivare fino in Peru.

Tutto punteggiato da abbracci, tenerezze e sguardi complici. E il gossip, ripreso anche da Cremona Sera, RTL 102.5 e la versione On Line della Gazzetta dello Sport, corre veloce ed è il seguente: gossip corre veloce sui social sul finire di questa calda estate: Chiara Ferragni, più innamorata che mai di José Hernandez è in dolce attesa? I due non si esprimono in merito e si sono concessi una cena, in terra peruviana, a, ristorante Central di Lima, considerato tra i migliori e più celebri al mondo per la sua cucina d’alta quota basata su altitudini ed ecoregioni.

Stefano Mauri