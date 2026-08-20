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Chiara Ferragni e Jose’ Hernandez innamoratissimi e coppia gourmet in Peru’

L’imprenditrice cremonese è tornata a godersi la vita e l’amore

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Agosto 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Eh già, come ha riportato la versione On Line del magazine Vanity Fair, l’amore tra Chiara Ferragni e Josè Hernandez va alla grande. Lo dimostrano le foto e i video che raccontano le loro vacanze fatte di tante momenti romantici, scatti, condivisi dall’imprenditrice digitale di Cremona, partiti da Ibiza per arrivare fino in Peru.

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Foto da Instagram

 

Tutto punteggiato da abbracci, tenerezze e sguardi complici. E il gossip, ripreso anche da Cremona Sera, RTL 102.5 e la versione On Line della Gazzetta dello Sport, corre veloce ed è il seguente: gossip corre veloce sui social sul finire di questa calda estate: Chiara Ferragni, più innamorata che mai di José Hernandez è in dolce attesa? I due non si esprimono in merito e si sono concessi una cena, in terra peruviana, a, ristorante Central di Lima, considerato tra i migliori e più celebri al mondo per la sua cucina d’alta quota basata su altitudini ed ecoregioni.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez perù
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri20 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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