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Emma Marrone e il Festival di Sanremo 2027: “Ora è presto per parlarne. Ma se dovessi tornare ci tornerei come cantante”

L’artista italiana si è aperta in una bella intervista col settimanale TV Sorrisi e Canzoni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Agosto 2026
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Così, in una bella intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni”, Emma Marrone ha parlato della sua eventuale presenza al prossimo Festival di Sanremo 2027, la gara canora nazionalpopolare condotta e costruita da Stefano De Martino, ex fidanzato e amico della cantante salentina: “Oddio, è davvero troppo presto per parlarne. Una cosa però è certa: se dovessi tornare, ci tornerei come cantante perché sinceramente si lavora molto meno.

 

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Fare la co-conduttrice è molto più faticoso e stressante di quanto sembri”. Ah… in ottimi rapporti, Emma Marrone e De Martino si sentono spesso, come buoni amici.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri19 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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