Emma Marrone e il Festival di Sanremo 2027: “Ora è presto per parlarne. Ma se dovessi tornare ci tornerei come cantante”

Così, in una bella intervista rilasciata al settimanale TV Sorrisi e Canzoni”, Emma Marrone ha parlato della sua eventuale presenza al prossimo Festival di Sanremo 2027, la gara canora nazionalpopolare condotta e costruita da Stefano De Martino, ex fidanzato e amico della cantante salentina: “Oddio, è davvero troppo presto per parlarne. Una cosa però è certa: se dovessi tornare, ci tornerei come cantante perché sinceramente si lavora molto meno.



Fare la co-conduttrice è molto più faticoso e stressante di quanto sembri”. Ah… in ottimi rapporti, Emma Marrone e De Martino si sentono spesso, come buoni amici.

Stefano Mauri