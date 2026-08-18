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Con Vicario, Kolo Muani, il ritrovato Douglas Luiz, Lucumi’, Kerim Alajbegovic e Zeki Çelik, la Juve è da Scudetto?

Mister Luciano Spalletti è soddisfatto dei nuovi arrivati in bianconero

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Agosto 2026
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Sono soddisfatto. Era uno di quelli che avevamo nel mirino. Ci sono state situazioni che si sono allungate. Siamo contenti che Guglielmo sia con noi. Lo si conosce bene, io lo conosco benissimo. È un portiere esperto e che ha avuto la sua maturità. È anche giovane”. L’esperienza con gli Spurs, soprattutto nell’ultimo periodo, non è stata altrettanto positiva. E Luciano Spalletti ammette di non avere una spiegazione precisa: “Non è stato così positivo l’ultimo periodo al Tottenham e non è ben chiaro il motivo”.

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Foto da Chatgpt


La fiducia della Juventus, però, è totale. Il tecnico lo ribadisce senza giri di parole: “Noi siamo convinti di aver preso un top”. Infine Spalletti ha avuto parole per per l’arrivo, dal Bologna, di Lucumi: “Nei limiti del possibile, siamo andati a cercare calciatori funzionali e forti. Lui è sicuramente così. Abbiamo speso anche un po’ di soldini con lui perché il livello è alto. Vogliamo migliorare questa doppia posizione perché abbiamo bisogno di più calciatori che possano avere una lotta per guadagnarsi il posto”.

Già, con Vicario, Kolo Muani, il ritrovato Douglas Luiz, Lucumi’ , Kerim Alajbegovic e Zeki Çelik, la Juve è da Scudetto?

Stefano Mauri

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Guglielmo Vicario Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri18 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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