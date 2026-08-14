Dal Bologna arriva alla Juve il difensore John Lucumi’. Milik e Douglas Luiz recuperati da mister Luciano Spalletti?

Secondo La Gazzetta dello Sport, mister Luciano Spalletti ha fatto la spesa in casa. In che senso? Beh, il centravanti e il regista per la nuova Juventus li ha pescati in casa, rispolverati e tirati a lucido per un nuovo pezzo di storia nel club. E, se qualcuno sperava che potesse avvenire prima o poi la resurrezione di Douglas Luiz, con il rientro nelle rotazioni Milik ha sorpreso tutti davvero.



Il precampionato ha restituito entrambi a una nuova vita e ora il club fa i conti: il mercato “fai da te” è in grado di liberare risorse per altri obiettivi. Quali? L’attaccante Zirkzee da affiancare a Kolo Muani, il difensore (affare fatto questo) Jhon Lucumi e un portiere, con Vicario favorito. Kessie? Per ora è una bella suggestione.

Stefano Mauri