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Dal Bologna arriva alla Juve il difensore John Lucumi’. Milik e Douglas Luiz recuperati da mister Luciano Spalletti?

La Juventus, guidata dal Deus Es Machina Carnevali ha tante idee

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Agosto 2026
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Secondo La Gazzetta dello Sport, mister Luciano Spalletti ha fatto la spesa in casa. In che senso? Beh, il centravanti e il regista per la nuova Juventus li ha pescati in casa, rispolverati e tirati a lucido per un nuovo pezzo di storia nel club. E, se qualcuno sperava che potesse avvenire prima o poi la resurrezione di Douglas Luiz, con il rientro nelle rotazioni Milik ha sorpreso tutti davvero.

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Immagine da Chatgpt

Il precampionato ha restituito entrambi a una nuova vita e ora il club fa i conti: il mercato “fai da te” è in grado di liberare risorse per altri obiettivi. Quali? L’attaccante Zirkzee da affiancare a Kolo Muani, il difensore (affare fatto questo) Jhon Lucumi e un portiere, con Vicario favorito. Kessie? Per ora è una bella suggestione.

Stefano Mauri

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John Lucumi’ Juve Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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