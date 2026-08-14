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Chiara Ferragni sensualmagica a Ibiza. E ha provato pure la crioterapia

Moneto sereno e bello per l’imprenditrice cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Agosto 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Durante la sua vacanza a Ibiza, come ha riportato la pagina social di RTL 102,5, Chiara Ferragni ha provato per la prima volta la crioterapia insieme all’amico Filippo Fiora, entrando in una cabina con temperature intorno ai -90 °C. Il trattamento consiste nell’esporre il corpo per pochi minuti a temperature estremamente basse ed è utilizzato soprattutto in ambito wellness e sportivo.blank

Tra gli effetti per cui viene proposto ci sono il recupero muscolare e la riduzione temporanea del dolore e dell’affaticamento, anche se non tutti i benefici attribuiti alla crioterapia sono supportati da solide evidenze scientifiche.

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Foto da Instagram

E Chiara Ferragni, nel suo tour a Ibiza si è data pure alla crioterapia. E poi ha postato via social, foto se suensualmagiche che hanno acceso il web…

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni crioterapia Ibiza
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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