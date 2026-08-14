Chiara Ferragni sensualmagica a Ibiza. E ha provato pure la crioterapia

Durante la sua vacanza a Ibiza, come ha riportato la pagina social di RTL 102,5, Chiara Ferragni ha provato per la prima volta la crioterapia insieme all’amico Filippo Fiora, entrando in una cabina con temperature intorno ai -90 °C. Il trattamento consiste nell’esporre il corpo per pochi minuti a temperature estremamente basse ed è utilizzato soprattutto in ambito wellness e sportivo.

Tra gli effetti per cui viene proposto ci sono il recupero muscolare e la riduzione temporanea del dolore e dell’affaticamento, anche se non tutti i benefici attribuiti alla crioterapia sono supportati da solide evidenze scientifiche.



E Chiara Ferragni, nel suo tour a Ibiza si è data pure alla crioterapia. E poi ha postato via social, foto se suensualmagiche che hanno acceso il web…

Stefano Mauri