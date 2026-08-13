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Emma Marrone, artista di razza e la vacanza, unica e fuori dai soliti giri, nella fresca Islanda

Nei giorni scorsi, in TV Emma e’ apparsa come protagonista di un film

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Agosto 2026
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Tra paesaggi naturali unici, geyser spettacolari e temperature fresche, per non dire fredde, prosegue l’avventura in Islanda, una bella vacanza fuori dal coro e alternativa, che vede protagoniste Emma Marrone ed Elisa in Islanda.

 

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Foto da Instagram


Ad accompagnarle ci sono Dario Faini, conosciuto come Dardust, 50 anni, pianista e produttore di spicco della musica italiana e Francesca Savini, storica collaboratrice, o meglio, manager amica di Emma Marrone, protagonista tra le altre cose, mercoledì 12 agosto, del film, trasmesso da Rai Movie, “Il Ritorno”, film diretto da Stefano Chiantini, uscito al cinema nel 2022. E pure nelle vesti di attrice, Emma si è confermata artista di razza.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone Islanda
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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