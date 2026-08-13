Emma Marrone, artista di razza e la vacanza, unica e fuori dai soliti giri, nella fresca Islanda

Tra paesaggi naturali unici, geyser spettacolari e temperature fresche, per non dire fredde, prosegue l’avventura in Islanda, una bella vacanza fuori dal coro e alternativa, che vede protagoniste Emma Marrone ed Elisa in Islanda.
Ad accompagnarle ci sono Dario Faini, conosciuto come Dardust, 50 anni, pianista e produttore di spicco della musica italiana e Francesca Savini, storica collaboratrice, o meglio, manager amica di Emma Marrone, protagonista tra le altre cose, mercoledì 12 agosto, del film, trasmesso da Rai Movie, “Il Ritorno”, film diretto da Stefano Chiantini, uscito al cinema nel 2022. E pure nelle vesti di attrice, Emma si è confermata artista di razza.
Stefano Mauri
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