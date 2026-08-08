Emma Marrone, Elisa, Dardust e Francesca Savini al fresco in Islanda, posto magico e incantevole

“C’è chi sceglie spiagge tropicali e mare cristallino, e chi invece preferisce paesaggi incontaminati e temperature decisamente più fresche. Emma Marrone ha optato per l’Islanda, meta della sua vacanza estiva insieme a Elisa, al produttore Dardust e alla sua manager Francesca Savini. Nelle storie condivise sui social, Emma ha postato un video divertente che la ritrae con Elisa e in sottofondo la sigla dei Teletubbies!” Così via social hanno postato sulla pagina social di RTL 102.5.

Quindi Emma Marrone, Dardust, Elisa e Francesca Savini hanno scelto, per evadere al fresco, una meta vacanziera particolare, bella, unica e rinfrescante. E il gruppo si sta divertendo un sacco.

Stefano Mauri