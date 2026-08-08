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Emma Marrone, Elisa, Dardust e Francesca Savini al fresco in Islanda, posto magico e incantevole

Vacanza alternativa e fuori dai soliti giri per le amiche e colleghe cantanti

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Agosto 2026
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“C’è chi sceglie spiagge tropicali e mare cristallino, e chi invece preferisce paesaggi incontaminati e temperature decisamente più fresche. Emma Marrone ha optato per l’Islanda, meta della sua vacanza estiva insieme a Elisa, al produttore Dardust e alla sua manager Francesca Savini. Nelle storie condivise sui social, Emma ha postato un video divertente che la ritrae con Elisa e in sottofondo la sigla dei Teletubbies!” Così via social hanno postato sulla pagina social di RTL 102.5.

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Foto da un video postato sui social

Quindi Emma Marrone, Dardust, Elisa e Francesca Savini hanno scelto, per evadere al fresco, una meta vacanziera particolare, bella, unica e rinfrescante. E il gruppo si sta divertendo un sacco.

Stefano Mauri

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Dardust Elisa Emma emma marrone Francesca Savini Islanda
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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