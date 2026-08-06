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Emma Marrone ringrazia il suo popolo, dopo il concerto a Follonica: “Ci vediamo a settembre. Grazie a tutti per la bellezza”

Estate magica, pazzesca e a tutta musica per l'artista salentina...

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Agosto 2026
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“Sto imparando a non finire mai. Grazie a tutti per la bellezza. Ci vediamo a settembre. 5 settembre Trento. 9 settembre Ippodromo Milano”blank

Così  Emma Marrone ha postato via social, dopo l’ultima data del suo tour estivo, conclusosi, lo scorso 4 agosto a Follonica. Ricordate? Così lo scorso mese di luglio, prima dei concerti estivi, Emma Marrone aveva parlato con la stampa, presentando i suoi spettacoli, allora in arrivo: “Non vedevo l’ora di tornare sul palco. L’estate ha un’energia tutta sua e i festival estivi sono una botta di adrenalina pazzesca. Al mio fianco ci sarà sempre la mia band, la mia famiglia musicale. Per me la musica è condivisione, è stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere se stessi”. 

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Ebbene, Emma è stata di parola: sui palcoscenici d’Italia dove ha portato il suo show, con lei, le tante persone presenti, emozionandosi… hanno cantato, ballato e sognato. Tutto e tutti, all’insegna della Bellezza.

 

Stefano Mauri

 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri6 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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