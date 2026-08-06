Emma Marrone ringrazia il suo popolo, dopo il concerto a Follonica: “Ci vediamo a settembre. Grazie a tutti per la bellezza”

“Sto imparando a non finire mai. Grazie a tutti per la bellezza. Ci vediamo a settembre. 5 settembre Trento. 9 settembre Ippodromo Milano”

Così Emma Marrone ha postato via social, dopo l’ultima data del suo tour estivo, conclusosi, lo scorso 4 agosto a Follonica. Ricordate? Così lo scorso mese di luglio, prima dei concerti estivi, Emma Marrone aveva parlato con la stampa, presentando i suoi spettacoli, allora in arrivo: “Non vedevo l’ora di tornare sul palco. L’estate ha un’energia tutta sua e i festival estivi sono una botta di adrenalina pazzesca. Al mio fianco ci sarà sempre la mia band, la mia famiglia musicale. Per me la musica è condivisione, è stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere se stessi”.

Ebbene, Emma è stata di parola: sui palcoscenici d’Italia dove ha portato il suo show, con lei, le tante persone presenti, emozionandosi… hanno cantato, ballato e sognato. Tutto e tutti, all’insegna della Bellezza.

Stefano Mauri