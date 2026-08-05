Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

Mister Luciano Spalletti e questa sua prima, nuova Juve in preparazione: “Siamo una squadra”

Il trainer lavora sul campo, il direttore generale Giovanni Carnevali e i suoi collaboratori sul mercato

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Agosto 2026
84
blank

Ok e’ calcio d’agosto, ma Tuttosport inquadra così questa fase di preparazione Juventina: “La Juve non conosce la parola sconfitta in queste amichevoli della pre season. Un pareggio e tre vittorie, compresa l’ultima giocata contro il Chelsea a Hong Kong. La rete di Zhegrova sull’assist di Yildiz, infatti, ha rotto l’equilibrio della sfida regalando il successo ai bianconeri. È ancora a zero la casella delle reti subite ed è un bel segnale in vista poi del campionato” .

blank
Immagine da Chatgpt

E così, mister Luciano Spallett ha commentato il momento: Sono test che ti raccontano poi quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati squadra dentro la partita sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva dove abbiamo creato qualche occasione. L’atteggiamento è sempre stato di compattezza, tutta la squadra molto attiva e vicina al pallone. Loro sanno far tutto: finalizzare, costruire dal basso, dare degli impulsi alla partita di velocità e motore da livello top, per cui per noi diventa importante non aver piegato la schiena difronte a queste situazioni.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri5 Agosto 2026
84
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie