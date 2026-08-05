Mister Luciano Spalletti e questa sua prima, nuova Juve in preparazione: “Siamo una squadra”

Ok e’ calcio d’agosto, ma Tuttosport inquadra così questa fase di preparazione Juventina: “La Juve non conosce la parola sconfitta in queste amichevoli della pre season. Un pareggio e tre vittorie, compresa l’ultima giocata contro il Chelsea a Hong Kong. La rete di Zhegrova sull’assist di Yildiz, infatti, ha rotto l’equilibrio della sfida regalando il successo ai bianconeri. È ancora a zero la casella delle reti subite ed è un bel segnale in vista poi del campionato” .



E così, mister Luciano Spallett ha commentato il momento: “Sono test che ti raccontano poi quello che è il percorso che stai facendo. Siamo sempre stati squadra dentro la partita sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva dove abbiamo creato qualche occasione. L’atteggiamento è sempre stato di compattezza, tutta la squadra molto attiva e vicina al pallone. Loro sanno far tutto: finalizzare, costruire dal basso, dare degli impulsi alla partita di velocità e motore da livello top, per cui per noi diventa importante non aver piegato la schiena difronte a queste situazioni“.

Stefano Mauri