Chiara Ferragni, mai banale, via social: “Sono fiera della persona che sono. Oggi amo il mio corpo”

In vacanza a Ibiza con il fidanzato José Hernandez, via social, Chiara Ferragni ha pure trovato il gelo, per rispondere ai commenti ricevuti sul suo aspetto fisico. Ecco le sue dichiarazioni: “Non mi danno fastidio i commenti cattivi, perché mi trovo in un momento di pace e sono molto sicura di me. Ho lavorato tanto per raggiungere questa sicurezza. Sto invecchiando? Sì. Voglio diventare la migliore versione possibile, perché lavoro con il mio corpo e con il mio viso.

Ma voglio anche abbracciare chi sono realmente: sono una donna di 39 anni, ho due figli, ho finalmente una relazione sana e sto lavorando tantissimo a nuovi progetti incredibili. Sono fiera della persona che sono. Non ho mai avuto disturbi alimentari, ma ci sono stati periodi in cui ero ossessionata dal cibo e dal mangiare soltanto sano. In quei momenti ero molto triste e stavo attraversando situazioni difficili. Oggi amo il mio corpo“. Insomma, Chapeau a Chiara Ferragni.

Stefano Mauri