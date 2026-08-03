Bar SportNotizie flashSocial Starsocietà

La Juventus? Deve tornare a fare qualcosa da vera Juve. Con Giovanni Carnevali può. Giorgio Chiellini felice di restare

Il nuovo coso bianconero sta lavorando sodo per rilanciare la Vecchia Signora. Mister Luciano Spalletti attende altri rinforzi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Agosto 2026
99
blank

Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto emerso su alcuni media che io sono molto felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo“. Così, nei giorni scorsi, si è espresso Giorgio Chiellini, ex difensore bianconero, simbolo di una bella Juventus vincente e dirigente della Vecchia Signora. E nelle sue nuove vesti, dopo aver interagito, negli anni scorsi, con gli ex “direttori” bianconeri Cristiano Giuntoli e Damien Comolli,

 

blank
Immagine da Chatgpt

Chiellini potrà dare una mano concreta, al nuovo Deus Ex Machina Giovanni Carnevali, nella delicata operazione, comunque intrapresa alla grandissima, di rilanciare la compagine juventina allenata da mister Luciano Spalletti. Quale sarà l’obiettivo della Juve 2026 – 2027? Tornare a fare qualcosa da Juventus.

Stefano Mauri   

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Giorgio Chiellini Giovanni Carnevali Juve Juventus Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Agosto 2026
99
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie