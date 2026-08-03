La Juventus? Deve tornare a fare qualcosa da vera Juve. Con Giovanni Carnevali può. Giorgio Chiellini felice di restare

“Ci tenevo solo a precisare rispetto a quanto emerso su alcuni media che io sono molto felice del mio ruolo nella Juve e voglio essere di supporto a Carnevali nel suo ruolo“. Così, nei giorni scorsi, si è espresso Giorgio Chiellini, ex difensore bianconero, simbolo di una bella Juventus vincente e dirigente della Vecchia Signora. E nelle sue nuove vesti, dopo aver interagito, negli anni scorsi, con gli ex “direttori” bianconeri Cristiano Giuntoli e Damien Comolli,
Chiellini potrà dare una mano concreta, al nuovo Deus Ex Machina Giovanni Carnevali, nella delicata operazione, comunque intrapresa alla grandissima, di rilanciare la compagine juventina allenata da mister Luciano Spalletti. Quale sarà l’obiettivo della Juve 2026 – 2027? Tornare a fare qualcosa da Juventus.
Stefano Mauri