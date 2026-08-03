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“Come distruggere l’Ex” è la nuova svolta artistica e professionale di Chiara Ferragni

Momento magico per l'imprenditrice digitale cremonese: in amore e sul lavoro

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Agosto 2026
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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

“Come distruggere l’ex”, le cui riprese sono in corso, è una commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, con protagonisti Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini. Secondo quanto anticipato dalla produzione, come ha ripreso il sito Open, la storia è quella di Miriam (Scarano), una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l’amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all’improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell’ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Le riprese del film sono in corso e al momento non si conosce la data di uscita. Né il ruolo che spetterà a Chiara Ferragni.

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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

La presenza dell’imprenditrice digitale e influencer, anticipata dal portale Cinemotore, è stata però confermata all’Ansa dalla produzione. La commedia era stata annunciata alla presentazione dei palinsesti di Prime Video a luglio, ma la presenza di Ferragni era stata tenuta segreta, forse per motivi legati al contratto. Probabile che per saperne di più bisognerà aspettare il prossimo autunno. Intanto, dopo la Grecia, il weekend a Portofino e la romantica tappa al Lago di Como, le vacanze di Chiara Ferragni hanno fatto tappa in Turchia.

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Con lei c’erano il nuovo compagno José Hernandez e gran parte della famiglia: la mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni – quest’ultima in compagnia del marito Riccardo Nicoletti e i loro bambini, Edoardo e Lea.

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni Josè Hernandez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri3 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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