“Come distruggere l’Ex” è la nuova svolta artistica e professionale di Chiara Ferragni

“Come distruggere l’ex”, le cui riprese sono in corso, è una commedia romantica diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Valeria Montebello, Greta Scicchitano e Alessio Maria Federici, con protagonisti Greta Scarano, Dario Aita e Eugenio Franceschini. Secondo quanto anticipato dalla produzione, come ha ripreso il sito Open, la storia è quella di Miriam (Scarano), una brillante programmatrice che sviluppa algoritmi per una delle più quotate dating app, convinta che l’amore sia una formula matematica. Quando il compagno la lascia all’improvviso dopo sette anni insieme, Miriam architetta la vendetta perfetta: manipolare i match dell’ex per infliggergli una settimana di appuntamenti catastrofici. Le riprese del film sono in corso e al momento non si conosce la data di uscita. Né il ruolo che spetterà a Chiara Ferragni.

La presenza dell’imprenditrice digitale e influencer, anticipata dal portale Cinemotore, è stata però confermata all’Ansa dalla produzione. La commedia era stata annunciata alla presentazione dei palinsesti di Prime Video a luglio, ma la presenza di Ferragni era stata tenuta segreta, forse per motivi legati al contratto. Probabile che per saperne di più bisognerà aspettare il prossimo autunno. Intanto, dopo la Grecia, il weekend a Portofino e la romantica tappa al Lago di Como, le vacanze di Chiara Ferragni hanno fatto tappa in Turchia.

Con lei c’erano il nuovo compagno José Hernandez e gran parte della famiglia: la mamma Marina Di Guardo e le sorelle Valentina e Francesca Ferragni – quest’ultima in compagnia del marito Riccardo Nicoletti e i loro bambini, Edoardo e Lea.

Stefano Mauri