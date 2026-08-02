Notizie flashSenza categoriaSocial StarsocietàSpettacolo

Veronica Ferraro, influencer seguitissima parla senza filtri di Chiara Ferragni, amore e fecondazione assistita

L’imprenditrice digitale è innamoratissima del marito Davide Simonetta, Artigiano della Musica

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Agosto 2026
161
blank
Screenshot

Veronica Ferraro ha fatto la gavetta, la commessa e oggi, dopo anni di lavoro e studio, è una delle influencer più seguite e aggiornate. E in una bella intervista concessa al Corriere della Sera si è raccontata con sincerità e senza filtri. Ecco i passaggi più significativi della bella chiacchierata di Veronica col giornalista del CorSera: “Quando penso all’inizio dei sociaal mi sembra la preistoria”. Donna in gamba, imprenditrice, mamma di Orlando, migliore amica di Chiara Ferragni, innamoratissima di Davide Simonetta (Artigiano della Musica Italiana: autore, produttore e compositore di successo), la Ferraro sull’amica e collega cremonese ha solo parole belle: “Ha creato una professione. È stata una pioniera. Ha sempre avuto una visione molto rapida del settore e uno sguardo rivolto al trend successivo”. Il crollo post Pandoro  Gate visto dalla Ferraro?

blank
Foto da Instagram


“È stata dipinta come Satana. Ricordo perfino che a una festa di paese fecero un rogo con la sua figura. Non so chi sarebbe riuscito a restare in piedi. A portare il sole. È stato un trauma sproporzionato”. Come ha conosciuto suo marito Davide Simo etra? “La prima volta che ne sentii parlare ero in Puglia con Chiara e Fedez, era il suo produttore. Diceva: Simonetta è un genio, io pensavo fosse una donna. A Milano organizzarono una cena e c’eravamo entrambi. Ci piacevamo, ma tutti e due eravamo sfuggenti. Avevamo altre relazioni. Io pensavo sempre a lui. Era particolare. Da un lato mi mostrava interesse, poi però spariva, faceva cose strane tipo perdere la macchina. Davide ha sempre vissuto a Bagnolo Cremasco, dove è nato, e stava chiuso nel suo studio a lavorare. È come suo padre che a 80 anni ancora fa il commercialista. Crema era il centro: dentista, palestra, medico. A Milano veniva pochissimo, non viaggiava…

blank
Foto da Instagrsm


Per Sanremo 2022: Davide aveva scritto Sesso occasionale con Tananai. Che arrivò ultimo. Lui era comunque felice e ha trasformato quella posizione nel trampolino della sua carriera. Davide era disperato. Scappò e sentì che l’unica persona con cui voleva stare in quel momento ero io. Arrivò da me alle 4 del mattino”. Orlando e’ il loro figlio: “Abbiamo iniziato a cercarlo dopo un anno che stavamo insieme. Dopo mesi di tentativi e test negativi, abbiamo capito che qualcosa non andava e intrapreso un percorso di fecondazione assistita. Adesso è diverso, per fortuna. Ma era ancora un tabù. Ancora oggi almeno una persona al giorno mi scrive per ringraziarmi delle storie in evidenza in cui si parla di questo tema, e di congelamento e conservazione degli ovociti”. Come si vede da grande Veronica Ferraro? “Vorrei stare più dietro le quinte. Ho aperto un mio brand, Not after ten”.

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Chiara Ferragni Davide Simonetta Veronica Ferraro
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Agosto 2026
161
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie