Chiara Ferragni attrice nella commedia “Come distruggere l’ex”

Influencer, imprenditrice digitale e attrice. Chiara Ferragni non si ferma e torna davanti alle telecamere, questa volta per un film. L’imprenditrice cremonese è stata scelta nel cast di “Come distruggere l’ex”, commedia romantica ideata da Prime Video con protagonisti Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini.
Prima di questo lungometraggio la Ferragni era apparsa sui piccoli schermi grazie ai documentari “Chiara Ferragni – Unposted” e “The Ferragnez – La serie”. Innamorata del manager colombiano Jose’ Hernandez, serena grazie alle amiche e alla famiglia, questo per Chiara Ferragni, ora anc(e attrice in una commedia e’ un momento magico.
Stefano Mauri
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