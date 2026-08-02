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Chiara Ferragni attrice nella commedia “Come distruggere l’ex”

Momento magico per l’imprenditrice cremonese

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Agosto 2026
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Influencer, imprenditrice digitale e attrice. Chiara Ferragni non si ferma e torna davanti alle telecamere, questa volta per un film. L’imprenditrice cremonese è stata scelta nel cast di “Come distruggere l’ex”, commedia romantica ideata da Prime Video con protagonisti Greta Scarano, Dario Aita ed Eugenio Franceschini.

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Foto da Instagram di Chiara Ferragni

Prima di questo lungometraggio la Ferragni era apparsa sui piccoli schermi grazie ai documentari “Chiara Ferragni – Unposted” e “The Ferragnez – La serie”. Innamorata del manager colombiano Jose’ Hernandez, serena grazie alle amiche e alla famiglia, questo per Chiara Ferragni, ora anc(e attrice in una commedia e’ un momento magico.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri2 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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