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“Sant’Emma, facce ‘a grazia”: al concerto nella magica Napoli spunta il santino di Emma Marrone

Giorni magici, per l’artista dalla voce che graffia, nella magica città napoletana

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Agosto 2026
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Dopo e prima del magico concerto all’Arena Flegrea, dinanzi a migliaia di persone, Emma Marrone a modo suo, alla Emma per intenderci, si è amiche goduta un po’ di Napoli, postando il tutto via social.

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Foto da Instagram

 

Già , la cantante salentina, ama Napule ed è amata dai napoletani,  si è goduta la città partenopea, e le hanno pure decorato un santino speciale i napoletani, con tanto di dedica, come sono loro sanno fare, riportante la scritta: “Sant’Emma, facce ‘a grazia“. Tra i vicoli napoletani, Emma Marrone si sente sempre a casa.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone Napoii
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri1 Agosto 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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