“Sant’Emma, facce ‘a grazia”: al concerto nella magica Napoli spunta il santino di Emma Marrone

Dopo e prima del magico concerto all’Arena Flegrea, dinanzi a migliaia di persone, Emma Marrone a modo suo, alla Emma per intenderci, si è amiche goduta un po’ di Napoli, postando il tutto via social.
Già , la cantante salentina, ama Napule ed è amata dai napoletani, si è goduta la città partenopea, e le hanno pure decorato un santino speciale i napoletani, con tanto di dedica, come sono loro sanno fare, riportante la scritta: “Sant’Emma, facce ‘a grazia“. Tra i vicoli napoletani, Emma Marrone si sente sempre a casa.
Stefano Mauri
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