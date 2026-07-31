Il mondo e il calcio piangono Franco Baresi: buon viaggio Capitano, non sarà dimenticato

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

Con questo comunicato ufficiale, il team rossonero, al mondo ha comunicato, purtroppo, la morte del suo leggendario Capitano, da tempo ammalato, morto in questo caldo mese di giugno. Considerato dai tifosi rossoneri come il “Milanista del secolo”, ha giocato per il Milan ben 20 stagioni (dal 1977 al 1997), quindici di queste da capitano, che lo rendono, dietro a Paolo Maldini, il secondo calciatore con più presenze nella storia del club milanese. Ricordate? La notizia della scomparsa di Franco Baresi aveva iniziato a circolare qualche giorno fa. E fu proprio il Milan a dare la smentita. A distanza di qualche giorno ora il lutto è tristemente attuale. Buon viaggio Capitano. Non sarà dimenticato.

Stefano Mauri