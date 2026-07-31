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Il mondo e il calcio piangono Franco Baresi: buon viaggio Capitano, non sarà dimenticato

La Leggenda Rossonera simbolo di un football, oggi ahinoi scomparso

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Luglio 2026
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Foto da Chatgpt

“La Storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio e la sua profondità saranno, per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del e del cammino di tutto il Club. Le condoglianze che AC Milan porge alla famiglia tutta di Franco Baresi sono le stesse che ogni tifoso rossonero fa a sé stesso in un’ora così dura”.

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Foto da Chatgpt

Con questo comunicato ufficiale, il team rossonero, al mondo ha comunicato, purtroppo, la morte del suo leggendario Capitano, da tempo ammalato, morto in questo caldo mese di giugno. Considerato dai tifosi rossoneri come il “Milanista del secolo”, ha giocato per il Milan ben 20 stagioni (dal 1977 al 1997), quindici di queste da capitano, che lo rendono, dietro a Paolo Maldini, il secondo calciatore con più presenze nella storia del club milanese. Ricordate? La notizia della scomparsa di Franco Baresi aveva iniziato a circolare qualche giorno fa. E fu proprio il Milan a dare la smentita. A distanza di qualche giorno ora il lutto è tristemente attuale. Buon viaggio Capitano. Non sarà dimenticato.

 

Stefano Mauri

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Franco Baresi milan
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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