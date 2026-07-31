Belen Rodriguez riparte dalle piccole cose: “Sono tornata ad amarmi”. E coi figli al Luna Park torna bambina

“Dire no è un atto d’amore verso me stesso, prima che verso gli altri, un confine che protegge, non una lama che ferisce”.

Così Belen Rodriguez ha postato, ripresa da Vanity Fair, su Instagram. E nel suo post, lungo, la showgirl argentina, reduce da un periodo complicato, caratterizzato anche dal ricovero al Policlinico di Milano dopo un intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori nel suo appartamento, ha detto pure altre cose importanti : “E se la voce trema un poco nel pronunciarlo, va bene lo stesso: il coraggio non chiede perfezione, chiede solo verità”.

Tra la altre cose, in un recente botta e risposta con i follower, Belén aveva lasciato intendere di vivere una fase diversa della sua vita. A chi le chiedeva se il cambiamento del suo aspetto fosse dovuto a ritocchi estetici, aveva risposto: “Sono solo tornata ad amarmi”. Dulcis in fundo, in questi giorni di vacanza, Belen Rodriguez bella, leggera e serena, è tornata bambina pure lei, concedendosi qualche ora di svago, al mare, al luna park coi figli, una modalità questa, come sottolineato dal lei stessa via Instagram per: ”Ripartire tornando bambini”.

Stefano Mauri