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Belen Rodriguez riparte dalle piccole cose: “Sono tornata ad amarmi”. E coi figli al Luna Park torna bambina

Dopo giorni difficili, per la showgirl finalmente è arrivata un po' di serenità

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Luglio 2026
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“Dire no è un atto d’amore verso me stesso, prima che verso gli altri, un confine che protegge, non una lama che ferisce”.

Così Belen Rodriguez ha postato, ripresa da Vanity Fair, su Instagram. E nel suo post, lungo, la showgirl argentina, reduce da un periodo complicato, caratterizzato anche dal  ricovero al Policlinico di Milano dopo un intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori nel suo appartamento, ha detto pure altre cose importanti : “E se la voce trema un poco nel pronunciarlo, va bene lo stesso: il coraggio non chiede perfezione, chiede solo verità”.

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Tra la altre cose,  in un recente botta e risposta con i follower, Belén aveva lasciato intendere di vivere una fase diversa della sua vita. A chi le chiedeva se il cambiamento del suo aspetto fosse dovuto a ritocchi estetici, aveva risposto: “Sono solo tornata ad amarmi”. Dulcis in fundo, in questi giorni di vacanza,  Belen Rodriguez bella, leggera e serena, è tornata bambina pure lei, concedendosi qualche ora di svago, al mare, al luna park coi figli, una modalità questa, come sottolineato dal lei stessa via Instagram per: ”Ripartire tornando bambini”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri31 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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