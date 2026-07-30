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Roberto Mancini? Ha fatto le “corna” all’Italia per un amore estivo. Pentitosi è tornato chiedendo scusa. Va perdonato?

Il "Mancio" nel 2025 è stato vicino alla panchina della Juventus. Ora è nuovamente Ct...

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Luglio 2026
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“La maglia della nazionale è un po’ come la donna della vita, se la perdi hai sbagliato qualcosa. Anticipo una cosa io riguardo alla mia vicenda di tre anni fa. Allora ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Se ci fossimo parlati sarebbe cambiato tutto. È andata così, sono molto dispiaciuto. Cercherò di far giocare così bene la nazionale, così che i tifosi mi perdonino. Se mi impegno a garantire di andare oltre i 4 anni di contratto? Quando sono arrivato la scorsa volta, sono stato cinque anni che sono tanti, e questo è il ruolo che piu’ mi piace: abbiamo fatto un contratto di quattro anni, spero di vincere un trofeo o due e poter rimanere anche dopo”.

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Foto da Chatgpt

Con queste parole, Roberto Mancini si è ripresentato, alla stampa, nelle vesti di commissario tecnico della nazionale italiana di calcio. Insomma, facciamola breve: Roberto Mancini, nel 2023, lasciando l’Italia per allenare l’Arabia è un po’ come quello che ha fatto le corna alla donna che ama. Poi, pentitosi è tornato a casa, chiedendo scusa. Va perdonato, no? Una curiosità? Nella primavera 2025, il Mancio è stato a un passo dalla panchina della Juventus. Poi però la Juve ha scelto Tudor.

 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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