Giovanni Carnevali, sa fare calcio e piazza i primi colpi. La Juve di Luciano Spalletti con lui è in buone mani

Il Deus Ex Machina juventino Giovanni Carnevali (sa far calcio, ma ha bisogno di tempo, la Juventus va ricostruita) ha piazzato i primi acuti. Prima l’accelerata finale per Kolo Muani, poi quella per Alajbegovic. Carnevali ha parlato anche di Vlahovic ai microfoni de La Stampa: “Non l’ho mai incontrato, so che la Juve gli aveva fatto una proposta ma che non è stata accettata. La cosa è molto semplice. Non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti ma, ripeto, lui non l’ho mai incontrato”.



Carnevali, con Frederic Massara e Marco Ottolini forma la Triade tecnica bianconera, vale a dire la “macchina” che deve costruire la squadra seguendo, il più fedelmente possibile, gli input di mister Luciano Spalletti. Non ha un compito facile Carnevali, ma ha le carte in regola per fare bene. Massara (parla poco, lavora tanto) e Ottolini (conosce gli ingranaggi bianconeri) poi sono i tasselli di un puzzle che dà anni, mancava alla Vecchia Signora.

Stefano Mauri