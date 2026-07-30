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Giovanni Carnevali, sa fare calcio e piazza i primi colpi. La Juve di Luciano Spalletti con lui è in buone mani

La Vecchia Signora è in ricostruzione e non inseguirà Vlahovic

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Luglio 2026
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Immagine da Chatgpt

Il Deus Ex Machina juventino Giovanni Carnevali (sa far calcio, ma ha bisogno di tempo, la Juventus va ricostruita) ha piazzato i primi acuti. Prima l’accelerata finale per Kolo Muani, poi quella per Alajbegovic. Carnevali ha parlato anche di Vlahovic ai microfoni de La Stampa: Non l’ho mai incontrato, so che la Juve gli aveva fatto una proposta ma che non è stata accettata. La cosa è molto semplice. Non sono uno che va a rincorrere i giocatori quando ci sono delle offerte allettanti. Mi sono sempre reso disponibile anche a parlare con i suoi agenti ma, ripeto, lui non l’ho mai incontrato”.
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Carnevali, con Frederic Massara e Marco Ottolini forma la Triade tecnica bianconera, vale a dire la “macchina” che deve costruire la squadra seguendo, il più fedelmente possibile, gli input di mister Luciano Spalletti. Non ha un compito facile Carnevali, ma ha le carte in regola per fare bene. Massara (parla poco, lavora tanto) e Ottolini (conosce gli ingranaggi bianconeri) poi sono i tasselli di un puzzle che dà anni, mancava alla Vecchia Signora.

 

Stefano Mauri 

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Giovanni Carnevali Juve Juventus Luciano Spalletti
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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