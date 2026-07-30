Emma Marrone: “La musica è condivisione, è stare tra la gente. Oggi non ho paura di mostrare le mie fragilità”

“Non vedevo l’ora. L’estate ha un’energia tutta sua e i festival estivi regalano una botta di adrenalina pazzesca. Per me la musica è condivisione, significa stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere se stessi, liberamente”.

Così Emma Marrone, in questa sua estate: magica e Rock in musica, si è raccontata alla redazione de “Il Resto del Carlino”.

Tra le altre cose, come sottolineato pure dalla redazione di Leggo, Emma Marrone , nei giorni scorsi a Roma, ha vissuto un’esperienza tragicomica, rimanendo bloccata in ascensore per quasi un’ora insieme alla collaboratrice e amica Francesca Savini. L’impianto si è fermato improvvisamente tra due piani e le due hanno affrontato la situazione con una buona dose di sangue freddo e ironia, ingannando l’ansia e l’attesa condividendo il tutto via social.

Stefano Mauri