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Emma Marrone: “La musica è condivisione, è stare tra la gente. Oggi non ho paura di mostrare le mie fragilità”

L'artista italiana, dalla voce che graffia, sì ... ha un qualcosa di veramente speciale

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Luglio 2026
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“Non vedevo l’ora. L’estate ha un’energia tutta sua e i festival estivi regalano una botta di adrenalina pazzesca. Per me la musica è condivisione, significa stare in mezzo alla gente: questo tour rappresenta la mia libertà. Oggi mi sento una donna e un’artista consapevole, che non ha più paura di mostrare le proprie fragilità o di sperimentare. Questo show celebra la bellezza di essere se stessi, liberamente”.

Così Emma Marrone, in questa sua estate: magica e Rock in musica, si è raccontata alla redazione de “Il Resto del Carlino”.

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Tra le altre cose, come sottolineato pure dalla redazione di Leggo, Emma Marrone , nei giorni scorsi a Roma, ha vissuto un’esperienza tragicomica, rimanendo bloccata in ascensore per quasi un’ora insieme alla collaboratrice e amica Francesca Savini. L’impianto si è fermato improvvisamente tra due piani e le due hanno affrontato la situazione con una buona dose di sangue freddo e ironia, ingannando l’ansia e l’attesa condividendo il tutto via social.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri30 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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