Franco Baresi sta vivendo un momento delicato. Forza Capitano!

Come sta Franco Baresi? Questo, in merito, il comunicato del club rossonero: “AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.



Nelle scorse ore, come ha riportato La Gazzetta dello Sport, si erano diffuse le voci della scomparsa dello storico capitano rossonero. Tanto che anche il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso milanista, aveva twittato: “Il vero Milan, il vero Calcio. Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera”, salvo poi cancellare il post.

Stefano Mauri