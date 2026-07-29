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Franco Baresi sta vivendo un momento delicato. Forza Capitano!

Il Milan con un comunicato fa chiarezza sul delicatissimo momento che sta vivendo Baresi

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Luglio 2026
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Foto da Chatgpt

Come sta Franco Baresi? Questo, in merito, il comunicato del club rossonero: “AC Milan smentisce le false notizie circolate in questi minuti riguardanti Franco Baresi. Franco sta affrontando un momento delicato e il Club gli è accanto con affetto, così come alla sua famiglia. Invitiamo tutti a rispettare la sua privacy e a non contribuire alla diffusione di informazioni prive di qualsiasi fondamento”.

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Foto da Chatgpt


Nelle scorse ore, come ha riportato La Gazzetta dello Sport, si erano diffuse le voci della scomparsa dello storico capitano rossonero. Tanto che anche il vicepremier Matteo Salvini, noto tifoso milanista, aveva twittato: “Il vero Milan, il vero Calcio. Vola con la tua curva Capitano, sei stato e sarai per sempre la nostra bandiera”, salvo poi cancellare il post.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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