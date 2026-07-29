MusicaNotizie flashSocial Starsocietà

Elodie (in gara al Festival di Sanremo 2027) e Franceska Nuredini? Belle e innamoratissime

In gamba e sul pezzo, la coppia del momento, racconta la sua storia con gli scatti postati sui social

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Luglio 2026
202
blank

Elodie

e Franceska Nuredini sono la coppia di questa calda, caldissima e bollente estate. Sempre insieme, la due meravigliose ragazze si stanno godendo il periodo estivo. Ma, dato che il Festival di Sanremo è sempre il Festival di Sanremo, il “Toto Nomi” è già partito e, la bellissima Elodie, pronta a tornare con nuove canzoni e concerti nel 2027, potrebbe tornare all’Ariston, in quello che sarà il Festival di Stefano De Martino.

blank

A proposito: intelligenti e in gambissima, coi loro scatti Instagram, Elodie e Franceska, di fatto, spesso, per non dire sempre, anticipano i paparazzi, raccontando loro, dando i tempi, la bellissima storia che stanno vivendo.

 

Stefano Mauri

Quando i lettori comprano attraverso i link Amazon ed altri link di affiliazione presenti sul sito - nei post in cui è presente un prodotto in vendita - Fronte del Blog potrebbe ricevere una commissione, senza però che il prezzo finale per chi acquista subisca alcuna variazione.
Tag
Elodie Franceska Franceska Nuredini sanremo
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Luglio 2026
202
Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
Commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

Pulsante per tornare all'inizio
Chiudi

Adblock rilevato

Per favore, disattiva il blocco della pubblicità su questo sito, grazie