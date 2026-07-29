Elodie (in gara al Festival di Sanremo 2027) e Franceska Nuredini? Belle e innamoratissime

Elodie

e Franceska Nuredini sono la coppia di questa calda, caldissima e bollente estate. Sempre insieme, la due meravigliose ragazze si stanno godendo il periodo estivo. Ma, dato che il Festival di Sanremo è sempre il Festival di Sanremo, il “Toto Nomi” è già partito e, la bellissima Elodie, pronta a tornare con nuove canzoni e concerti nel 2027, potrebbe tornare all’Ariston, in quello che sarà il Festival di Stefano De Martino.

A proposito: intelligenti e in gambissima, coi loro scatti Instagram, Elodie e Franceska, di fatto, spesso, per non dire sempre, anticipano i paparazzi, raccontando loro, dando i tempi, la bellissima storia che stanno vivendo.

Stefano Mauri