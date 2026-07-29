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Capitano tutte a Emma Marrone! L’artista, bloccata in ascensore, con un caldo assurdo ha vissuto una disavventura

Passato lo spavento, Emma ci ha scherzato sopra, mostrando il nuovo colore dei capelli

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Luglio 2026
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Caldo, caldissimi, panico e stress ha provato, lunedì scorso Emma Marrone, rimasta chiusa, bloccata in ascensore insieme alla manager Francesca Salvini. L’artista, appunto sull’ascensore per portare, negli appositi contenitori, la plastica per la raccolta differenziata, nella casa di Roma, ha vissuto un’oretta difficile. Nel video, girato dalla manager, Emma Marrone, spaventata afferma: “Io chiamo i vigili del fuoco subito. Sto impazzendo. Com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i ca**o di giorni me ne succede una”. A documentare l’episodio, come riporta FQMagazine, è stata proprio la Salvini, con un video, sui social coi momenti vissuti insieme alla cantante, impegnata a sventolarsi un ventaglio cercando disperatamente una via d’uscita.

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Foto da Instagram

Passato il momentaccio però, Emma, recuperati grinta, umorismo e sorriso non ha perso l’occasione per sdrammatizzare, postando la locandina di The Lift, horror olandese del 1983, con la frase “Take the stars, take the stairs, for the God’s sake, take the stairs” (prendi le scale, per carità di Dio, prendi le scale). Poi ha rassicurato i suoi follower con le seguenti frasi “Raga tutto bene, sono salva. Ma soprattutto, sono Brunette again»” pubblicato in una story dopo una visita dal parrucchiere, col nuovo colore dei capelli.

Stefano Mauri

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Emma emma marrone Francesca Salvini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri29 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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