Capitano tutte a Emma Marrone! L’artista, bloccata in ascensore, con un caldo assurdo ha vissuto una disavventura

Caldo, caldissimi, panico e stress ha provato, lunedì scorso Emma Marrone, rimasta chiusa, bloccata in ascensore insieme alla manager Francesca Salvini. L’artista, appunto sull’ascensore per portare, negli appositi contenitori, la plastica per la raccolta differenziata, nella casa di Roma, ha vissuto un’oretta difficile. Nel video, girato dalla manager, Emma Marrone, spaventata afferma: “Io chiamo i vigili del fuoco subito. Sto impazzendo. Com’è il mondo infame, tutto a me capita. Tutti i ca**o di giorni me ne succede una”. A documentare l’episodio, come riporta FQMagazine, è stata proprio la Salvini, con un video, sui social coi momenti vissuti insieme alla cantante, impegnata a sventolarsi un ventaglio cercando disperatamente una via d’uscita.

Passato il momentaccio però, Emma, recuperati grinta, umorismo e sorriso non ha perso l’occasione per sdrammatizzare, postando la locandina di The Lift, horror olandese del 1983, con la frase “Take the stars, take the stairs, for the God’s sake, take the stairs” (prendi le scale, per carità di Dio, prendi le scale). Poi ha rassicurato i suoi follower con le seguenti frasi “Raga tutto bene, sono salva. Ma soprattutto, sono Brunette again»” pubblicato in una story dopo una visita dal parrucchiere, col nuovo colore dei capelli.

Stefano Mauri