Roberto Mancini è ancora il commissario tecnico della nazionale azzurra. Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico

Mister Roberto Mancini è quindi è nuovamente il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della Figc Giovanni Malagò durante il consiglio federale in Figc.
Gabriele Oriali potrebbe tornare come team manager, mentre i collaboratori di Roberto Mancini dovrebbero essere: Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci. L’allenatore dei portieri dovrebbe essere Marco Roccati, che Mancini ha avuto all’Al-Sadd. Tra le altre cose, Mancini e’ sempre stata la prima scelta di Malago’, una decisione messa da parte solo per l’ipotesi, subito naufragata, del tandem tecn io Maldini & Leonardo.
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