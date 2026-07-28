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Roberto Mancini è ancora il commissario tecnico della nazionale azzurra. Claudio Ranieri nuovo direttore tecnico

Giovanni Malago’ ha scelto l’ex Ct dell’ultima grande vittoria, quella dell’Europeo 2021

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Luglio 2026
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Mister Roberto Mancini è quindi è nuovamente il commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio e Claudio Ranieri il nuovo direttore tecnico. Lo ha annunciato il presidente della Figc Giovanni Malagò durante il consiglio federale in Figc.

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Foto da Chatgpt

Gabriele Oriali potrebbe tornare come team manager, mentre i collaboratori di Roberto Mancini dovrebbero essere: Massimo Maccarone, Antonio Gagliardi e Leonardo Bonucci. L’allenatore dei portieri dovrebbe essere Marco Roccati, che Mancini ha avuto all’Al-Sadd. Tra le altre cose, Mancini e’ sempre stata la prima scelta di Malago’, una decisione messa da parte solo per l’ipotesi, subito naufragata, del tandem tecn io Maldini & Leonardo.

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Claudio Ranieri roberto mancini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri28 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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