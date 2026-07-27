Andrea Pirlo non è più il candidato al ruolo di commissario tecnico. Perchè non ripartire da Silvio Baldini e Cesare Prandelli?

Presidente Giovanni Malagò mi consenta, perché non ripartire da Cesare Prandelli nelle vesti di direttore tecnico, o Claudio Ranieri e, richiamare Silvio Baldini come commissario tecnico oppure, ricominciare con Roberto Mancini?
Per carità, nulla di personale contro gli ottimi Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo, ma a livello di idee, pragmatismo, esperienza internazionale federalcalcistica, voglia di “mangiare il campo” e tempismo, forse, gli ultimi tre devono fare ancora un pochino di strada. No? Ah … se arrivassero le dimissioni, (probabili), di Maldini da direttore tecnico azzurro, occhio alla nomination Giorgio Chiellini. Il presidente federale Giovanni Malagò ora però avvii subito il nuovo ciclo azzurro. Il tempo corre.
Stefano Mauri