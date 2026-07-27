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Andrea Pirlo non è più il candidato al ruolo di commissario tecnico. Perchè non ripartire da Silvio Baldini e Cesare Prandelli?

Il presidente federale Giovanni Malagò ora avvii subito il nuovo ciclo azzurro. Il tempo corre

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto da Chaptgpt

Presidente Giovanni Malagò mi consenta, perché non ripartire da Cesare Prandelli nelle vesti di direttore tecnico, o Claudio Ranieri e, richiamare Silvio Baldini come commissario tecnico oppure, ricominciare con Roberto Mancini?

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Foto da Chatgpt

Per carità, nulla di personale contro gli ottimi Paolo Maldini, Andrea Pirlo e Leonardo, ma a livello di idee, pragmatismo, esperienza internazionale federalcalcistica, voglia di “mangiare il campo” e tempismo, forse, gli ultimi tre devono fare ancora un pochino di strada. No? Ah … se arrivassero le dimissioni, (probabili), di Maldini da direttore tecnico azzurro, occhio alla nomination Giorgio Chiellini. Il presidente federale Giovanni Malagò ora però avvii subito il nuovo ciclo azzurro. Il tempo corre.

 

Stefano Mauri

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Andrea Pirlo cesare prandelli Silvio Baldini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri27 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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