Ricostruire la Juve non è facile. Ma Giovanni Carnevali, sa come si fa. Mister Luciano Spalletti aspetta rinforzi

La Juve ha trovato la vittoria nel secondo test della preparazione estiva; nella trasferta belga, contro lo Standard Liegi, la formazione allenata da Luciano Spalletti si è imposta per 1 rete a 0 grazie a un gol di Miretti su punizione.



Così mister Spalletti ha analizzato il match e la Juve: “Le sensazioni sono che ci siamo allenati bene e fatto in generale una buona partita. Nel primo tempo un po’ lenti, una costruzione difficoltosa perché non riuscivamo a trovare il ritmo e gli spazi giusti. Una partita più difficile dove il pallino lo hanno avuto più loro, ma abbiamo dovuto rincorrere. Bene in fase difensiva: Gatti molto bene, Kelly bene. Nel secondo tempo siamo riusciti a far girare la palla con più qualità e velocità. Siamo riusciti ad avere il pallino in mano. C’è un mercato carico di difficoltà però noi siamo lì accanto all’ufficio con il direttore, ci conosciamo da anni e loro sono continuamente al telefono a cercare qualche soluzione. La soluzione ce l’abbiamo, se rientrano i nostri… Ma ci permette di vedere i giocatori in rampa di lancio e quelli tornati da quelle esperienze che fanno parte del pacchetto Juventus”. Già non è un compito facile quello del direttore generale e amministratore delegato Giovanni Carnevali. Lui e il direttore sportivo Massara, con un occhio al bilancio e con tante cessioni da fare devono allestire una rosa competitiva. Ma dal dopo Marotta nel 2018, forse adesso, appunto con Carnevali, la Vecchia Signora ha una guida giusta, un calciofilo in grado di scegliere i calciatori e tenere sott’occhio i numeri, al posto giusto, no?

Stefano Mauri