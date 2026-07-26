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Ricostruire la Juve non è facile. Ma Giovanni Carnevali, sa come si fa. Mister Luciano Spalletti aspetta rinforzi

L’ex Deus Ex Machina del Sassuolo ha tanto lavoro da fare…

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Luglio 2026
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La Juve ha trovato la vittoria nel secondo test della preparazione estiva; nella trasferta belga, contro lo Standard Liegi, la formazione allenata da Luciano Spalletti si è imposta per 1 rete a 0 grazie a un gol di Miretti su punizione.

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Immagine da Chatgpt

 

Così mister Spalletti ha analizzato il match e la Juve: Le sensazioni sono che ci siamo allenati bene e fatto in generale una buona partita. Nel primo tempo un po’ lenti, una costruzione difficoltosa perché non riuscivamo a trovare il ritmo e gli spazi giusti. Una partita più difficile dove il pallino lo hanno avuto più loro, ma abbiamo dovuto rincorrere. Bene in fase difensiva: Gatti molto bene, Kelly bene. Nel secondo tempo siamo riusciti a far girare la palla con più qualità e velocità. Siamo riusciti ad avere il pallino in mano. C’è un mercato carico di difficoltà però noi siamo lì accanto all’ufficio con il direttore, ci conosciamo da anni e loro sono continuamente al telefono a cercare qualche soluzione. La soluzione ce l’abbiamo, se rientrano i nostri… Ma ci permette di vedere i giocatori in rampa di lancio e quelli tornati da quelle esperienze che fanno parte del pacchetto Juventus”. Già non è un compito facile quello del direttore generale e amministratore delegato Giovanni Carnevali. Lui e il direttore sportivo Massara, con un occhio al bilancio e con tante cessioni da fare devono allestire una rosa competitiva. Ma dal dopo Marotta nel 2018, forse adesso, appunto con Carnevali, la Vecchia Signora ha una guida giusta, un calciofilo in grado di scegliere i calciatori e tenere sott’occhio i numeri, al posto giusto, no?

Stefano Mauri

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Giovanni Carnevali Juve Luciano Spalletti
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri26 Luglio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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