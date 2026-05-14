Max Allegri e Ibra ai ferri corti al Milan? Cristiano Giuntoli nuovo Deus Ex Machina dell’Atalanta

La Juventus fa sempre notizia, anche quando non è coinvolta direttamente. In che senso? Beh, a Milano, sulle sponde rossonere dei Navigli c’è fermento con mister Massimiliano Allegri, ex trainer della Juve, a quanto pare, pronto a lasciare la panchina del Milan a fine stagione. Il Max da Livorno, da tempo sarebbe infatti ai ferri corti con Zlatan Ibrhaimovic, dirigente rossonero ed ex attaccante bianconero.
Per la cronaca Max Allegri, Antonio Conte (ex capitano della Juve) permettendo, avrebbe discrete chance di diventare il nuovo commissario tecnico se si separasse dai rossoneri sul serio. Per la cronaca, Ibra, per il ruolo di direttore sportivo, al Milan vedrebbe bene l’ex bianconero (la Vecchia Signora c’entra sempre) Fabio Paratici, attuale Deus Ex machina della Fiorentina. Dulcis in fundo, l’Atalanta è pronta ad affidare, la sua area tecnica, all’ex juventino Cristiano Giuntoli, il quale, sulla panca nerazzurra al posto di Raffaele Palladino (manco a dirlo ex Juventus), gradirebbe Maurizio Sarri (in tal caso, Lazio e Dea nerazzurra potrebbero scambiarsi gli allenatori), vale a dire, l’ultimo tecnico ad aver vinto lo Scudetto con Madama Bianconera.
Stefano Mauri