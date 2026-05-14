Ma quanto sono belle e sensualmagiche, Franceska Nuredini, Elodie e Giuse Troisi?

Avete visto che immagini, via social (Instagram), realizzate dal fotografo Giampaolo Sgura, hanno postato Elodie e Franceska Nuredini? Le due, insieme a Giuse Troisi — performer e freelance già al lavoro con molti nomi importanti della moda e dello spettacolo — indossano (nelle fotografie) un bikini molto semplice, ma altrettanto raffinato.
“Belle in modo assurdo”, come commenta la loro collega (ed ex velina) Giulia Pelagatti, ripresa dal sito di Rds. Senza dubbio, gli scatti in bianco e nero sono molto eleganti ma, al tempo stesso, trasmettono un’idea di sensualità e di “intimità” incredibile. E il tutto ha acceso il web. Già, ma quanto sono belle e sensualmagiche, Elodie e Franceska?
Stefano Mauri
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