Ma quanto sono belle e sensualmagiche, Franceska Nuredini, Elodie e Giuse Troisi?

Avete visto che immagini, via social (Instagram), realizzate dal fotografo Giampaolo Sgura, hanno postato Elodie e Franceska Nuredini? Le due, insieme a Giuse Troisi — performer e freelance già al lavoro con molti nomi importanti della moda e dello spettacolo — indossano (nelle fotografie) un bikini molto semplice, ma altrettanto raffinato.

“Belle in modo assurdo” , come commenta la loro collega (ed ex velina) Giulia Pelagatti, ripresa dal sito di Rds. Senza dubbio, gli scatti in bianco e nero sono molto eleganti ma, al tempo stesso, trasmettono un’idea di sensualità e di “intimità” incredibile. E il tutto ha acceso il web. Già, ma quanto sono belle e sensualmagiche, Elodie e Franceska?

Stefano Mauri