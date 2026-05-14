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Ma quanto sono belle e sensualmagiche, Franceska Nuredini, Elodie e Giuse Troisi?

La cantante e la ballerina, insieme, stanno bene e la loro bellezza illumina

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Maggio 2026
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Avete visto che immagini, via social (Instagram), realizzate dal fotografo Giampaolo Sgura, hanno postato Elodie e Franceska Nuredini? Le due, insieme a Giuse Troisi — performer e freelance già al lavoro con molti nomi importanti della moda e dello spettacolo — indossano (nelle fotografie) un bikini molto semplice, ma altrettanto raffinato.

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“Belle in modo assurdo”, come commenta la loro collega (ed ex velina) Giulia Pelagatti, ripresa dal sito di Rds. Senza dubbio, gli scatti in bianco e nero sono molto eleganti ma, al tempo stesso, trasmettono un’idea di sensualità e di “intimità” incredibile. E il tutto ha acceso il web. Già, ma quanto sono belle e sensualmagiche, Elodie e Franceska?

Stefano Mauri

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Elodie Franceska Nuredini
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri14 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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