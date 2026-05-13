Fedez e Giulia Honegger più uniti che mai in dolce attesa. E chissà se il rapper avrà una sua canzone estiva?

Eh già, la storia tra Fedez e Giulia Honegger, giovane stilista milanese, prosegue a gonfie vele: la ragazza sembra aver restituito al rapper quella gioia di vivere e soprattutto la giusta serenità. La loro storia è nata lontano dai social e sono poche le foto che postano.

Ma quando decidono di piazzare l’immagine giusta, beh questa non passa inosservata, come il semplice selfie, dolcissimo, davanti allo specchio, realizzato in casa e in bianco e nero, dove si vede Fedez (farà uscire un pezzo estivo dei suoi?) abbracciare Giulia con un’espressione rilassata e felice. E la ragazza indossa una canottiera corta e pantaloni a vita bassa che lasciano intravedere chiaramente le forme della gravidanza ormai avanzata.

Stefano Mauri