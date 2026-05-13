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Fedez e Giulia Honegger più uniti che mai in dolce attesa. E chissà se il rapper avrà una sua canzone estiva?

La coppia insieme sta bene e sembra molto affiatata e serena

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Maggio 2026
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Eh già, la storia tra Fedez e Giulia Honegger, giovane stilista milanese, prosegue a gonfie vele: la ragazza sembra aver restituito al rapper quella gioia di vivere e soprattutto la giusta serenità. La loro storia è nata lontano dai social e sono poche le foto che postano.blank

 

Ma quando decidono di piazzare l’immagine giusta, beh questa non passa inosservata, come il semplice selfie, dolcissimo, davanti allo specchio, realizzato in casa e in bianco e nero, dove si vede Fedez (farà uscire un pezzo estivo dei suoi?) abbracciare Giulia con un’espressione rilassata e felice. E la ragazza indossa una canottiera corta e pantaloni a vita bassa che lasciano intravedere chiaramente le forme della gravidanza ormai avanzata.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri13 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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