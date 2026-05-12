Emma Marrone ha scoperto il gusto di scegliere. E non vuole fermarsi. E per fortuna che lei, con la sua musica c’è

“Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere un argomento”. Così: Vera, diretta, chiara, bella e forte, Emma Marrone ha iniziato una bella chiacchierata, alla Emma, con la versione cartacea del magazine Vanity Fair. Il suo corpo è invece sempre stato: giudicato, commentato, attaccato. E lei ha sempre risposto come sa fare: con la corazza.

Ora, Emma Marrone a 42 anni quella corazza la indossa ancora, ma non è più la prima cosa che vedi. In primis emerge una donna che ha smesso di combattere e ha iniziato a scegliere. Ha accettato un corpo che da anni non controlla: “Funziona, mi permette di essere viva, e a me basta”. Ha iniziato un percorso con una terapista. Ha scoperto che la solitudine le piace“Il corpo delle donne non dovrebbe mai essere un argomento”. E quando le chiedi che cosa vuole dalla vita oggi risponde: “Dormire”. A vent’anni avrebbe detto il successo. A trenta la felicità, a qualsiasi costo.



Ah … Emma Marrone, dell’amore salva solo il flirt — “L’indomani non esiste”– e della musica dice che è una maratona, non i cento metri. Un cancro da giovanissima, due recidive, le ovaie tolte: non si sente una guerriera, si sente una fortunata. E chi entra nella sua vita ci resta: “Sono come i lupi: quando scelgo il branco, non lo lascio”. Quest’estate salirà sui palchi più grandi della sua carriera, gli ippodromi di Roma e Milano. E sul Sanremo che verrà, in attesa di capire se e come vi parteciperà, sempre nella bella intervista a Vanity Fair ha detto, in merito al conduttore che conosce bene: “La cosa importante è che salga su quel palco con il cuore”. Già è questo il consiglio di Emma Marrone per l’ex fidanzato Stefano De Martino, prossimo conduttore del Festival di Sanremo. Per fortuna che Emma, con la sua musica, c’è…

Stefano Mauri