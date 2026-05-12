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Chiara Ferragni guarda avanti e, uscita bene dalla tempesta, ora vede e cerca sempre il sole

Momento magico per l'imprenditrice cremonese, più forte, determinata e bella che mai

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Maggio 2026
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Allora, per la versione On Line di Vanity Fair, sarebbe tornato il sereno tra Chiara Ferragni e Fedez, con i due ex che hanno, saggiamente, scelto la via della sana diplomazia, ovviamente per il bene dei figli. Addirittura tra Chiara (persona intelligente e lungimirante) e Giulia Honegger, nuova compagna del rapper, si sarebbe, instaurata, sempre per Vanity, una bella complicità: l’influencer di Cremona (è uscita bene, anche se è stata dura, dai suoi due ultimi, tremendi anni) avrebbe infatti consigliato all’imprenditrice la sua ginecologa. Intanto anche Chiara ha ritrovato l’amore accanto a José Hernandez, relazione ufficializzata pure sui social.

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Insomma, meritatamente, per la Ferragni è tornato il sole ovunque e, fateci caso, come hanno scritto vari siti, Rds compreso, intorno a lei, mah, parrebbe esserci, per fortuna, meno cattiveria e meno invidia. In che senso? La Ferragni in occasione della Festa della Mamma ha postato una bellissima foto di lei, risalente a qualche anni fa, dove la si vede in dolce attesa e in topless, modalità… vedo, non vedo. Ebbene, soltanto pochi mesi fa, un’immagine del genere le avrebbe scatenato contro una tempesta sul web. Per fortuna invece, al netto dei soliti leoni da tastiera, stavolta, apparentemente, mah, le critiche sembrerebbero dai toni meno accesi.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni fedez
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri12 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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