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Annalisa, pazzesca a Milano e da pelle d’oca con la sua interpretazione di “Nessun dorma”

Show incredibile della Pop Star italiana all'Unipol Dome

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Maggio 2026
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Annalisa è sbarcata all’Unipol Dome di Milano

, e davanti 16mila presenze, prima donna ad esibirsi nella nuova arena della musica e dello sport, con uno show di 2 ore e mezza, tra balli, canzoni, coreografie straordinarie e spettacolo, a un certo punto, Annalisa, a modo suo ha interpretato il capolavoro  “Nessun dorma” e ha emozionato tutto e tutti, cantando da pelle d’oca.

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E via social così, la Pop Star Italiana ha commentato la sua pazzesca esibizione milanese il giorno dopo, vale a dire, domenica 10 maggio: “ Milano… Ma ieri cos’è successo? Guardo i video e non credo ai miei occhi, siete una meraviglia.  Grazie è una parola piccola, ma ve la dico con il cuore che scoppia”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri11 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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