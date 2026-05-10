Oggi Milano è più vitale ed elettrica che mai. Merito del concerto di Annalisa e della sua magia

Straordinaria, in formissima, spaziale, pazzesca, stratosferica, Annalisa, col suo tour “Ma noi siamo fuoco Capitolo II. Palasport 2026”, alla grandissima ha acceso l’Unipol Dome di Milano (Rogoredo, Santa Giulia), col suo show pirotecnico e stellare.
E dopo la data milanese di Annalisa, il capoluogo si è svegliato più elettrico e vitale che mai, poiché Annalisa è energia pura.
Stefano Mauri
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