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Dusan Vlahovic regala tre punti d’oro alla Juventus. E mister Luciano Spalletti lo esalta: “Non puoi giocare senza uno così “

A Lecce preziosa vittoria per i bianconeri

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Maggio 2026
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Vittoria sofferta ma, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, importantissima per la Juventus, che ha battuto 0-1 il Lecce e ha così tenuto a distanza Roma e Como nella lotta Champions.
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Protagonista assoluto di serata è stato Dusan Vlahovic, in positivo e in negativo. Spalletti l’ha schierato da titolare per la prima volta dopo la lunga assenza per infortunio e lui ha ripagato la fiducia dell’allenatore trovando il gol vittoria dopo appena 11 secondi di gioco. A fine match, così mister Luciano Spalletti ha commentato la prova della sua punta centrale: “Ha caratteristiche diverse. Non si può giocare senza uno così. Serve il terminale fisico, forte”.

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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