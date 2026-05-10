Dusan Vlahovic regala tre punti d’oro alla Juventus. E mister Luciano Spalletti lo esalta: “Non puoi giocare senza uno così “

Vittoria sofferta ma, come ha scritto la versione On Line di Tuttosport, importantissima per la Juventus, che ha battuto 0-1 il Lecce e ha così tenuto a distanza Roma e Como nella lotta Champions.



Protagonista assoluto di serata è stato Dusan Vlahovic, in positivo e in negativo. Spalletti l’ha schierato da titolare per la prima volta dopo la lunga assenza per infortunio e lui ha ripagato la fiducia dell’allenatore trovando il gol vittoria dopo appena 11 secondi di gioco. A fine match, così mister Luciano Spalletti ha commentato la prova della sua punta centrale: “Ha caratteristiche diverse. Non si può giocare senza uno così. Serve il terminale fisico, forte”.

Stefano Mauri