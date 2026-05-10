Che bella coppia formano Chiara Ferragni e Jose’ Hernandez

E’ quindi arrivata, direttamente dal profilo Instagram di Chiara Ferrgani la foto che ufficializza la sua storia col suo nuovo fidanzato, il manager colombiano Jose’ Hernandez.
La scelta di condividere, pubblicamente, l’importante immagine e’ giunta nel giorno dei festeggiamenti del 39esimo compleanno dell’influencer, organizzati al lago di Como, con un pranzo a cui hanno partecipato gli amici più stretti, sabato 9 maggio. Insomma, per Chiara Ferragni è tornato, ovunque, il sereno. Lei è Jose’ formano una bella coppia.
Stefano Mauri
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