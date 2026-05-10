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Che bella coppia formano Chiara Ferragni e Jose’ Hernandez

Momento magico e sereno per l’imprenditrice di Cremona

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Maggio 2026
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E’ quindi arrivata, direttamente dal profilo Instagram di Chiara Ferrgani la foto che ufficializza la sua storia col suo nuovo fidanzato, il manager colombiano Jose’ Hernandez.

 

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La scelta di condividere, pubblicamente, l’importante immagine e’ giunta nel giorno dei festeggiamenti del 39esimo compleanno dell’influencer, organizzati al lago di Como, con un pranzo a cui hanno partecipato gli amici più stretti, sabato 9 maggio. Insomma, per Chiara Ferragni è tornato, ovunque, il sereno. Lei è Jose’ formano una bella coppia. 

Stefano Mauri

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri10 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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