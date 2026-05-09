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Emma Marrone ancora in sala di registrazione. Arriva una nuova canzone per l’estate?

Periodo straordinario e creativo per la Regina del Pop

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Maggio 2026
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Il produttore italo-colombiano Marco Spaggiari, da poco ha lanciato Vanegas, il suo nuovo progetto da solista, e fonde, con la sua musica, campionamenti vocali, melodie nostalgiche, groove insoliti, ballabili e strati armonici raffinati.

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Ebbene, nei giorni scorsi, Emma Marrone, via Instagram ha postato una foto, in uno studio di registrazione, accompagnato dalle seguenti frasi: Vanegas Music. E’ in arrivo una nuova canzone di Emma, in vista dell’atteso, nuovo album in fase di composizione? Ah …  Emma Marrone, mercoledì scorso 6 maggio, cantando la sua versione di “Quella che non sei”, ovviamente con Ligabue, ha acceso di magia, l’Unipol Dome Santa Giulia, la nuova arena musicale di Milano, “infiammata” di emozioni, appunto dal concerto del Liga.

Stefano Mauri 

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Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri9 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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