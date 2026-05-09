Emma Marrone ancora in sala di registrazione. Arriva una nuova canzone per l’estate?

Il produttore italo-colombiano Marco Spaggiari, da poco ha lanciato Vanegas, il suo nuovo progetto da solista, e fonde, con la sua musica, campionamenti vocali, melodie nostalgiche, groove insoliti, ballabili e strati armonici raffinati.
Ebbene, nei giorni scorsi, Emma Marrone, via Instagram ha postato una foto, in uno studio di registrazione, accompagnato dalle seguenti frasi: Vanegas Music. E’ in arrivo una nuova canzone di Emma, in vista dell’atteso, nuovo album in fase di composizione? Ah … Emma Marrone, mercoledì scorso 6 maggio, cantando la sua versione di “Quella che non sei”, ovviamente con Ligabue, ha acceso di magia, l’Unipol Dome Santa Giulia, la nuova arena musicale di Milano, “infiammata” di emozioni, appunto dal concerto del Liga.
Stefano Mauri