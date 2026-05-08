Manco riciclare un abito da red carpet in santa pace, può fare, Chiara Ferragni

Insomma, ma manco recuperare, o riciclare (fate voi), un abito d’alta sartoria in santa pace, può fare Chiara Ferragni? Nel weekend del primo maggio, prima di partire per Forte del Marmi, l’imprenditrice di Cremona ha mostrato il look scelto per il matrimonio di due amici.
Un tailleur nero semplice e sotto un reggiseno firmato Philosophy: “già usato sul red carpet di Cannes nel 2019”, con l’aggiunta del commento: “Bello riutilizzare le cose”. Ebbene, in poco tempo, Eil video, di fatto è diventato il campo di battaglia di centinaia di leoni da tastiera. Se da un lato molti follower hanno sottolineato che riutilizzare i capi è la normalità, dall’altro c’è chi ha difeso l’influencer, sostenendo che il suo riferimento fosse ai vestiti da red carpet, solitamente considerati “usa e getta”. Insomma, Chiara Ferragni fa sempre discutere, soprattutto adesso che è tornata, meritatamente, al centro della scena.
Stefano Mauri