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Manco riciclare un abito da red carpet in santa pace, può fare, Chiara Ferragni

L'imprenditrice di Cremona è tornata, sul serio e meritatamente, al centro della scena

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Maggio 2026
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Insomma, ma manco recuperare, o riciclare (fate voi), un abito d’alta sartoria in santa pace, può fare Chiara Ferragni? Nel weekend del primo maggio, prima di partire per Forte del Marmi, l’imprenditrice di Cremona ha mostrato il look scelto per il matrimonio di due amici.

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Un tailleur nero semplice e sotto un reggiseno firmato Philosophy: “già usato sul red carpet di Cannes nel 2019”, con l’aggiunta del commento: “Bello riutilizzare le cose”. Ebbene, in poco tempo, Eil video, di fatto è diventato il campo di battaglia di centinaia di leoni da tastiera. Se da un lato molti follower hanno sottolineato che riutilizzare i capi è la normalità, dall’altro c’è chi ha difeso l’influencer, sostenendo che il suo riferimento fosse ai vestiti da red carpet, solitamente considerati “usa e getta”. Insomma, Chiara Ferragni fa sempre discutere, soprattutto adesso che è tornata, meritatamente, al centro della scena.

 

Stefano Mauri

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri8 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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