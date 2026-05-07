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Il compleanno con le cose che contano di Chiara Ferragni: “Per questo nuovo anno mi auguro solo questo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”.

L'imprenditrice di Cremona sta forse vivendo il suo momento migliore di questi ultimi anni

Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Maggio 2026
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Per questo nuovo anno mi auguro solo questo di sentirmi sempre più a casa nella mia vita”. Questa, la riflessione che Chiara Ferragni ha affidato al web, nel giorno del suo 39esimo compleanno.

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L’imprenditrice di Cremona ha quindi scelto il calore di festeggiamenti intimi e familiari, in compagnia dei suo cari e degli affetti più veri, per festeggiare il suo giorno speciale.

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Chiara Ferragni, probabilmente festeggerà con una cena con tutta la famiglia, i genitori, le sorelle con i rispettivi compagni e tutti i bambini. Il weekend, invece, sarà dedicato agli amici.

Stefano Mauri

 

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Chiara Ferragni
Foto di Stefano Mauri Stefano Mauri7 Maggio 2026
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Foto di Stefano Mauri

Stefano Mauri

Stefano Mauri nato a Crema nel gennaio 1975, mese freddo e nebbioso per eccellenza. E forse anche per questo, per provare a guardare oltre la nebbia e per andare oltre le apparenze, con i suoi scritti prova a provocare, provocare per ... illuminare. Giornalista Free Lance, Sommelier, Food and Wine Lover, lettore accanito, poeta e Pierre appassionato, Stefano Mauri vive, lavora, scrive, degusta, beve e mangia un po' dappertutto. E ovunque si prefigge lo scopo di accendere se non una luce, beh almeno un lumino, che niente è come sembra, niente. Oltre a collaborazioni col mondo (il virtuale resta una buona strada, ma non è La Strada) web, Stefano Mauri, juventino postromantico e calciofilo disincantato, collabora con televisioni, radio e giornali più o meno locali. Il suo motto? Guardiamo oltre, che dietro le apparenze si cela il vero mondo.
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